Caxias do Sul irá sediar Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais de Turismo

Jornalistas do mundo inteiro estarão em Caxias do Sul entre os dias 2 e 7 de novembro para a 15ª edição do Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais de Turismo.

O evento é uma iniciativa da Organização Mundial de Jornalismo Turístico (OMPT, em espanhol) e terá como tema os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

Organizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Convention & Visitors Bureau, o congresso conta com as parcerias do Governo do Estado, Sebrae, Sicredi Pioneira, Segh Uva e Vinho e ARI Serra Gaúcha.