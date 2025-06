Cânion Itaimbezinho recebe festival de churrasco em julho

Fernando Schimanoski, o Schima, será o anfitrião. Gustavo Merolli / Divulgação

O Cânion Itaimbezinho recebe no dia 12 de julho a primeira edição da Parrilla Serrana. O evento é uma iniciativa da Urbia em parceria com os assadores De Los Galtchos, um empório de Canela, e integra as ações do Festival de Inverno de Cambará do Sul.

O churrasco será servido na área de piquenique do parque, em frente ao Centro de Visitantes, no formato open food, das 11h30min às 16h. O anfitrião será o assador Fernando Schimanoski, conhecido como Schima.

Serão quatro estações gastronômicas com diferentes pratos, além de opções vegetarianas. Os ingressos estão à venda no site da Urbia. Até o dia 5 de julho, o valor é de R$ 260 para adultos e R$ 160 para crianças de sete a 12 anos. A partir de 6 de julho, os valores serão de R$ 325 e R$ 195, respectivamente.

Descontos

Moradores de Cambará do Sul e Mampituba, no RS, e de Praia Grande e Jacinto Machado, em Santa Catarina, têm desconto. Para todos os participantes, o bilhete de acesso ao evento já inclui o ingresso ao parque e garante até três acessos tanto ao Itaimbezinho quanto ao Cânion Fortaleza válidos por sete dias consecutivos a partir do primeiro uso.

A Parrilla Serrana será realizada em área delimitada e de acordo com orientações do ICMBio e seguindo o Plano de Manejo. O Parque Nacional de Aparados da Serra terá funcionamento normal no dia do evento.