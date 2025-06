Aumento no uso de energia limpa e mais mulheres em cargos de liderança: os avanços nas metas de ESG da Randoncorp

Dados foram apresentados por Daniel Randon na manhã desta quarta-feira em evento no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Alex Battistel / Divulgação

A descarbonização avançou nas operações da Randoncorp no último ano. A companhia registrou crescimento no uso de energia elétrica proveniente de fontes renováveis e, hoje, 65% da energia utilizada é oriunda da autoprodução ou da aquisição de energia certificada. Além disso, houve redução de 20,7% nas emissões de gases de efeito estufa em 2024 na comparação com 2023. Projetos importantes, como o Caldeira Verde, foram desenvolvidos em 2024. Ele reduziu em 60% as emissões de gases de efeito estufa em processos produtivos da empresa, o equivalente a 10 mil toneladas de CO₂. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (11) durante o Ambição ESG, evento realizado no Instituto Caldeira, em Porto Alegre.

Além de representar um cuidado com o planeta — e a enchente do ano passado só reforçou a necessidade de preocupação —, os progressos impactam na valorização e no faturamento do negócio. Presidente da Randoncorp, Daniel Randon cita o relatório de riscos que trata de descarbonização e impactos climáticos que a Comissão de Valores Mobiliários irá cobrar das empresas a partir de 2026 e a captação deum financiamento do valor de R$ 500 milhões com o International Finance Corporation (IFC) como iniciativas de sustentabilidade.

— Conseguimos um desconto do custo financeiro baseado em metas que serão atingidas. Muitos clientes já começam a demandar cada vez mais a descarbonização e é o exemplo da própria lei do crédito de carbono, já aprovada no Senado, mas que precisa ainda de regulamentação. O Brasil é um dos países com uma das melhores matrizes energéticas limpas do mundo. Então, para nós, é uma oportunidade ímpar de ser um país cada vez mais exportador de produtos com descarbonização do ecossistema — acrescenta.

Além da divulgação dos números de 2024, o encontro teve painéis sobre o tema com a participação de executivos das companhias, representantes de empresas parceiras e autoridades do poder público. Um dos destaques foi a palestra com empresas que desenvolvem iniciativas em parceria com a Randoncorp: projeto de reciclagem e reuso de materiais metálicos com a Gerdau; substituição do diesel fóssil em testes no Centro Tecnológico Randon com a Be8; e uso da tecnologia e-Sys no caminhão conceito híbrido VW Meteor, da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

— A Volkswagen é um cliente importante e que já implementou nosso eixo e-Sys, que chega no mercado reduzindo até 25% do consumo de combustível. A Gerdau tem um trabalho de economia circular conosco. Um terço do nosso descarte, que são 10 mil toneladas, ela contribui para esse descarte. E com a Be8, uma empresa gaúcha também, nós estamos trabalhando no nosso campo de provas um combustível verde — destaca Randon.

Mais mulheres na liderança

A meta de atingir 22% de mulheres em cargos de liderança até o final do ano está próxima de ser alcançada e, talvez, até superada. Esse também foi um dos destaques do relatório apresentado pela Randoncorp. Em 2024, o percentual chegou a 20%, um aumento significativo diante dos 11% em 2020.

— Temos trabalhado historicamente para buscar cada vez mais uma diversidade maior nas empresas, e os grupos de afinidade também no sentido de ter uma empresa cada vez mais plural e cada vez com mais equidade e que integra cada vez mais as pessoas. Afinal, hoje nós somos mais de 19 mil protagonistas presentes em mais de 125 países com os nossos produtos. Para nós é importante esse avanço nas pautas de equidade. É um trabalho de médio e longo prazo e que tem funcionado — acrescenta Randon.

Ainda sobre a questão de recursos humanos, a companhia investiu R$ 14,7 milhões em ações sociais no ano passado e consolidou investimento recorde de R$ 64 milhões em segurança com foco na redução de risco das operações e eliminação de acidentes graves.

Patentes de produtos

A incorporação de novos produtos ao portfólio e desenvolvimento de tecnologias e soluções seguiram em ritmo acelerado, conforme os dados apresentados. Em 2024, a empresa registrou 73 patentes no Brasil. Atualmente, 44,4% da receita líquida já é proveniente de produtos lançados nos últimos cinco anos.

