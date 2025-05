Unimed Serra Gaúcha terá central de serviços no shopping Bourbon San Pellegrino

Roberto Manuel Zaffari, diretor da Airaz, administradora dos shoppings centers do Grupo Zaffari; André Leite, presidente da Unimed Serra Gaúcha; e Claudio Luiz Zaffari, diretor do Grupo Zaffari. Renan Constantin / Divulgação

O shopping Bourbon San Pellegrino ganhará uma nova operação e não se trata de uma loja. Será uma central de serviços de saúde da Unimed Serra Gaúcha. O contrato para implantação do projeto foi assinado com o Grupo Zaffari na manhã desta terça-feira (27), em uma cerimônia no térreo do shopping.

O investimento é de aproximadamente R$ 70 milhões em estrutura e tecnologia. A nova central está em fase de desenvolvimento e irá ocupar uma área total de 2,2 mil metros quadrados no segundo e terceiro andares do shopping. A previsão de inauguração da primeira etapa é final do segundo semestre de 2026.

Segundo o presidente da Unimed Serra Gaúcha, o médico André Leite, no espaço funcionarão serviços como laboratório de análises clínicas, centro de diagnóstico por imagem, ambulatório, centro de diagnóstico da mulher e loja para venda de planos.

— O cliente da Unimed encontrará alta tecnologia, profissionais extremamente capacitados e qualificados, e uma experiência imersiva em um processo de digitalização em toda a jornada do paciente trazendo mais conforto e agilidade do atendimento sem perder o cuidado personalizado e humanizado — destaca.

O acesso principal da central da Unimed será pelo segundo piso, em uma área sem lojas já há algum tempo, ao lado das Americanas. A academia Usina do Corpo, no terceiro piso, está de saída para dar lugar ao novo projeto.

Conforme o diretor do Grupo Zaffari, Claudio Luiz Zaffari, a instalação de serviços de saúde em centros comerciais é uma tendência no país. Com a central, ele espera um aumento natural no fluxo de pessoas no shopping o que deve impactar de forma positiva o conjunto de lojistas.

— Os shoppings estão se transformando num local completo de experiências. O lazer é uma experiência, a alimentação é uma experiência, a saúde é uma experiência e o varejo também é. Agora, o cliente poderá desfrutar de mais um grande serviço da Unimed — acrescenta.