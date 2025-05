Uma cozinha dentro da loja: empresa caxiense cria espaço para oferecer experiência diferente aos clientes e alavancar as vendas

Buscando proporcionar uma experiência diferente e, consequentemente, alavancar as vendas, a Bicchieri lançou uma cozinha com equipamentos que podem ser testados pelos clientes. São itens como fornos, chapas e fritadeiras à disposição, em um ambiente montado em parceria com a Prática, empresa de Minas Gerais especialista no desenvolvimento e fabricação de produtos para o setor de food service e panificação.