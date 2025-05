Rede de hotéis da Serra lança campanha com descontos de até 30% e teste para traçar perfil dos viajantes

Ação é centrada também na ideia de personalização e apresenta sete perfis de viajantes. Casa Hotéis / Divulgação

Com unidades em Gramado e Cambará do Sul, a Casa Hotéis acaba de lançar a campanha Tempo de Viajar, que oferece descontos de até 30% com possibilidade de parcelamento em até seis vezes.

A ação começa com a realização dos cadastros. Depois, entre os dias 30 de maio e 1º de junho, as tarifas promocionais estarão disponíveis para os cadastrados. As reservas são válidas para os hotéis Casa da Montanha, Petit Casa da Montanha e Wood Hotel, em Gramado, e Parador, em Cambará.

Há datas promocionais para o ano inteiro, mas os descontos maiores são oferecidos no período de agosto, setembro, outubro, janeiro, fevereiro e março — com a inclusão de novembro exclusivamente para hospedagens no Parador.

Mas não é só isso. A campanha é centrada também na ideia de personalização e apresenta sete perfis de viajantes: o explorador, o estético, o romântico, o leve, o gastronômico, o pet lover e o solo — um questionário ajuda a identificar o estilo do turista e o hotel ideal.

Eu, que adoro um quiz, fiz o teste e o resultado foi "viajante leve": prefere liberdade, praticidade e leveza no dia a dia.