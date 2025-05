Presidente da Federasul critica atualização da norma que trata da saúde mental dos funcionários: " Tem que mudar a questão da subjetividade"

A atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) foi criticada pelo presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, nesta segunda-feira (19), durante reunião-almoço (RA) da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul. Palestrante do evento, ele disse que a regra não é objetiva. Da forma como foi exposta, deu somente uma certeza aos empresários: de que seriam autuados e multados.

— Tem que mudar a questão da subjetividade. Todos nós queremos e defendemos a qualidade tanto do empreendedor quanto do trabalhador e é importantíssimo que se tenha qualidade de vida e qualidade no trabalho, mas a gente não pode colocar aspectos subjetivos. Se uma pessoa é exposta a metas, e é uma característica do empreendedorismo e da superação, e "ah, eu fiquei estressado com as metas" ou, por exemplo, não teve metas e ficou estressado porque não tinha metas — acrescentou durante coletiva de imprensa após a RA.