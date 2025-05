Miolo consolida internacionalização com apresentação dos primeiros vinhos elaborados na Argentina

Adriano Miolo, superintendente do Grupo Miolo, apresenta os vinhos elaborados na Argentina. Jeferson Soldi / Divulgação

Cinco meses após o anúncio da compra da Bodega Renacer, na região de Mendoza, aos pés das Cordilheiras dos Andes, o Grupo Miolo lança os primeiros vinhos produzidos na Argentina. Os rótulos foram apresentados em um jantar na noite desta terça-feira (6) na vinícola no Vale dos Vinhedos com direito a show de tango para celebrar a união com o país vizinho.

O momento é histórico para a empresa que consolida a internacionalização da marca com o quinto terroir — o primeiro fora do Brasil. A nova unidade se soma às vinícolas Miolo, em Bento Gonçalves; Terranova, na Bahia; na Seival, em Candiota; na Almadén, em Santana do Livramento.

Os novos vinhos são Miolo Seleção Malbec & Bonarda Safra 2024, Miolo Seleção Sauvignon Blanc & Torrontés Safra 2025 e Safra 2024 do Miolo Reserva Malbec. Quem for a Wine South America poderá conhecer os lançamentos. Em breve, eles estarão disponíveis para venda.

A história da Miolo começou em 1897, quando Giuseppe Miolo chegou ao Brasil e plantou as primeiras vinhas no Lote 43, onde hoje está localizada a vinícola no Vale dos Vinhedos. A nova vinícola do grupo na Argentina fica em Luján de Cuyo, a 20 quilômetros de Mendoza, na microrregião de Perdriel. A propriedade tem 30 hectares de vinhedos e alguns deles com mais de 70 anos.