Marca caxiense investe R$ 4,5 milhões na produção de novos itens para organização e expande presença em Dubai

Lançamentos estão previstos para ocorrer ao longo de 2025. Ou / Divulgação

Mais de 110 novos produtos da Ou, marca caxiense de utilidades para a casa, estão chegando ao mercado neste ano. Os lançamentos estão previstos para ocorrer ao longo de 2025 e têm investimento de R$ 4,5 milhões.

As novidades fortalecem a presença global, especialmente no Oriente Médio. A empresa ingressou em Dubai no ano passado, após participar da feira Index. Desde então, já exportou três contêineres de produtos para as redes Carrefour, Pen Home e Amazon no país dos Emirados Árabes.

A empresa de Caxias do Sul prevê que a região represente 7% de suas exportações até o final do ano. O ingresso nos Emirados Árabes marca um ponto de virada na estratégia internacional da marca ao lado do fortalecimento das vendas para o México e a entrada nos Estados Unidos com o lançamento de uma operação própria em solo norte-americano por meio da Amazon USA.

— A Ou nasceu no quintal da casa da minha família e hoje está em 25 países. A expansão para Dubai e a construção de uma operação própria nos Estados Unidos mostram o quanto o nosso time está preparado para crescer sem abrir mão da essência: transformar a vida das pessoas por meio da organização e do design funcional — diz Juarez Martini, CEO e diretor comercial da Ou.

Em 2024, a Ou teve faturamento de 38%. As vendas online subiram 172%, com aumento de 109% em receita no e-commerce próprio e 70% a mais nos pedidos.

As novidades

Aura, Eleve e Flow são algumas das primeiras novidades. As duas primeiras apresentam itens para o banheiro, como difusor, bandejas, espelho com moldura de bambu, porta-sabonete, porta-algodão e porta-escovas, e acessórios suspensos, sem necessidade de furar a parede.

