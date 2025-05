Marca caxiense de lanternas de reposição se prepara para sair de recuperação judicial 

Gisele Sandri, CEO da Multilight Lanternas, é a entrevista do 82º episódio do podcast Caixa-Forte . Desde 2020, ela está na gestão da empresa caxiense especialista na fabricação de lanternas de reposição para linha automotiva pesada e chicotes e conectores para linha automotiva leve e pesada.

Nesta conversa, Gisele fala da mudança de sede, que coincidiu com o aniversário de 25 anos da marca. O novo espaço fica em Forqueta e conta com uma área de 3,2 mil metros quadrados, praticamente o dobro da anterior, que ficava no bairro Cidade Nova. Com isso, a empresa ganhou mais produtividade e agilidade na entrega, além de oferecer maior conforto aos 45 funcionários.