Fabricante gaúcha de chimias cresce 22% no primeiro trimestre de 2025

— Além dos avanços significativos na expansão internacional, a excelente aceitação da linha Food Service, impulsionada pelos lançamentos de novos sabores da Linha Inspirações no primeiro trimestre, trouxeram mais atratividade ao nosso portfólio. No varejo, a força da marca nos estados do Sul e a conquista de grandes clientes nos estados do Norte e Nordeste, são um diferencial competitivo e reforçam nosso potencial de crescimento em novos mercados — acrescenta Ledur.