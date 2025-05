Empresários de Bento Gonçalves conhecem plano de desenvolvimento do RS

Ernani Polo esteve em Bento nesta segunda-feira. Bárbara Salvatti / Divulgação

O empresariado de Bento Gonçalves conheceu nesta segunda-feira (5) o guia do governo do Estado para alavancar o crescimento do Rio Grande do Sul nos próximos anos. O Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável foi apresentado pelo secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, durante um café da manhã no Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) e tem como meta orientar o desenvolvimento com projeções até 2040.

O projeto tem cinco prioridades estratégicas, chamadas de habilitadores: capital humano, inovação, ambiente de negócios, infraestrutura e recursos naturais. Conforme Ernani, o plano considera para o crescimento a economia de sustentação, o que inclui o agronegócio, por exemplo; a economia de ascensão, caso do turismo; e a economia de inovação, que engloba tecnologia.

Uma das perspectivas apontadas pelo planejamento estruturado a partir de um estudo da consultoria McKinsey é alavancar o Produto Interno Bruto (PIB) em 3% ao ano até 2030. Outra projeção é o aumento de 20% da produtividade do Estado.

— O grande desafio que estamos trabalhando para que a gente possa alcançar as metas do plano é termos essa conexão: o poder público estadual trabalhando de forma integrada com os municípios e também com a sociedade civil. Nós estamos fazendo movimento para dentro do governo, conectando com as secretarias, e estamos fazendo isso para fora a exemplo desse encontro (em Bento) para que todos se sintam parte do plano. Que esse plano tenha aderência entre o público e o privado e que a gente, implementando o plano, alcance as metas dentro desses cinco habilitadores que são primordiais para que a gente consiga avançar, impulsionar o crescimento econômico, a geração de emprego e renda e construir aí um futuro melhor para todos os gaúchos e gaúchos — destacou Ernani.

Além do plano, o secretário destaca o trabalho da InvestRS, uma agência de promoção comercial e atração de investimentos. Ela possibilita a prospecção de inteligência e de criação das melhores condições para que os empreendedores gaúchos sigam investindo no Estado, além da atração de investidores de fora.

Segundo o Ernani, 2024 foi o ano em que o RS mais atraiu investimentos privados. O bom desempenho foi alavancado pela CMPC, que irá investir R$ 25 bilhões em uma fábrica de celulose em Barra do Ribeiro. Ernani também citou outros empreendimentos importantes, como um data center em Eldorado do Sul e um resort de luxo em Gramado.