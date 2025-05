Empresa de Caxias cria benefícios para cliente que recusar sacola plástica e lança kit de alimentação feito com fibra da casca do arroz

Kit é vendido com desconto até o dia 7 de junho. Grupo Brinox / Divulgação

Clientes da Brinox que recusarem sacolas e depositarem itens das marcas da empresa para descarte acumulam pontos e garantem desconto em produtos das lojas em Caxias do Sul e em Linhares, no Espírito Santo. A iniciativa começa a valer neste sábado (17).

A ação para diminuição do uso de sacolas foi batizada de Pode ser na Caixa? A ideia é que os consumidores troquem a sacolinha por caixas de papelão reutilizadas e fornecidas pelas lojas. As unidades também irão facilitar a logística reversa com a coleta de produtos Brinox, Coza, Haus Concept e Rasco sem condições de uso. Os itens serão direcionados à reciclagem.

— A responsabilidade socioambiental guia a nossa jornada para a construção de uma cultura cada vez mais comprometida com esse tema que é tão urgente para todos nós. Ampliando o Programa de Sustentabilidade para o varejo Brinox, queremos incentivar nossos clientes a fazerem escolhas mais responsáveis no dia a dia. Acreditamos que pequenas mudanças de hábito fazem grande diferença para o meio ambiente e para a sociedade — diz Celiz Alvania Moretto Gonzatto, gerente de recursos humanos do Grupo Brinox.

A novidade faz parte do projeto institucional Nossa Ca(u)sa, guardião das práticas de responsabilidade socioambiental da empresa.

Kit sustentável

A ação da Brinox inclui o lançamento de um kit de alimentação da marca Coza produzido com a fibra da casca do arroz. O conjunto é formado por uma marmita hermética, talheres e copo da linha laranja — com parte da venda destinada ao Todas*Seguras, movimento do Grupo Brinox que atua no enfrentamento à violência contra a mulher.

O kit custa R$ 94,99, mas está à venda com desconto até o dia 7 de junho por R$ 64,99 nas lojas de Caxias do Sul e Linhares.