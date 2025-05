Economia, negócios, tecnologia e comportamento humano são os temas do CIC Connection deste ano; confira a programação

Já está definida a programação completa da segunda edição do CIC Connection 2025. Um talk show sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal com Patricia Acioli e Mauro Luis Correia irá abrir o evento no dia 25 de junho. Patrícia é diretora de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Scania e referência em desenvolvimento humano e Mauro é CEO da HPE Automotores do Brasil, representante oficial das marcas Mitsubishi e Suzuki no país.