Com investimento de R$ 6 milhões, empresa para tratamento de efluentes oleosos é lançada na Fiema, em Bento Gonçalves

— Nós temos polos com indústrias de grande, pequeno e médio porte, que dentro dos seus processos produtivos acabam utilizando óleos em algum momento. No Estado, hoje, só tem duas unidades capazes de atender e que têm limitações estruturais, até mesmo técnicas, e também restrições sobre tipologias a serem atendidas. Percebendo essa demanda do mercado, que é uma questão de saneamento, inclusive, se desenvolveu esse processo que é capaz hoje de resolver a questão do efluente oleoso — explica Eduardo Centeno Broll Carvalho, que tem como sócios Valmor de Lima da Silva e Ivanor Sinigaglia.