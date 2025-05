Com pegada sustentável e clima romântico, pousada em São Francisco de Paula comemora 25 anos e se prepara para ser pet friendly

Pousada tem 15 cabanas. Pousada do Engenho / Divulgação

A Pousada do Engenho, em São Francisco de Paula, está comemorando 25 anos com tarifas promocionais. Desde janeiro, oferece descontos de 30% nas diárias, com preços que podem variar de R$ 850 a R$ 3,7 mil, dependendo da cabana. Para agosto, mês do aniversário, serão lançados vouchers com descontos de até 40%.

São 15 cabanas, cercadas por Mata Atlântica preservada, destinadas especialmente a casais. A Pousada do Engenho é autossuficiente em energia elétrica desde 2018 devido à instalação de uma usina de energia solar própria e adota outras medidas ambientais como tratamento de efluentes, compostagem e vaga para abastecimento de carros.

— Temos água de vertente e colocamos filtros para que as pessoas possam encher suas garrafinhas. Nós oferecemos garrafas de vidro para os hóspedes. Não trabalhamos mais com garrafa de plástico — acrescenta Alex Alano, CEO e proprietário.

Os 25 anos da pousada também são celebrados com uma programação cultural que começou em abril e segue até agosto. A próxima atração ocorre no sábado (31): um jantar harmonizado com o chef Pépe Laytano.

Casa na árvore

Para os próximos anos, Alex planeja a construção de uma casa na árvore para hospedagem. Hoje, a pousada já tem uma onde são servidos cafés da manhã, almoços e jantares exclusivos. Além disso, ele quer transformar o estabelecimento em pet friendly:

— Queremos receber os pets do mesmo jeito que recebemos gente. Estamos preparando algumas cabanas e um lugar para receber os pets com todo o conforto que eles devem ter. Hoje todo mundo tem um animalzinho e a solicitação foi ficando muito grande. Vimos que é muito possível.

A hospedagem é pioneira na Associação Roteiros de Charme no Rio Grande do Sul. Dos 69 estabelecimentos da associação, apenas três estão no Estado, sendo dois em Gramado, estreantes neste ano: o Castelo Saint Andrews e o Le Boutique Hotel.

História

Alex Alano, proprietário da Pousada do Engenho. Ana Krüger / Divulgação