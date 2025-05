Com dois prêmios internacionais, edifício em Caxias do Sul com vidros solares na fachada será entregue aos clientes nesta quinta-feira

Edifício Bosco Esposizione fica no bairro Exposição. Bosco Esposizione / Divulgação

Os clientes do Edifício Bosco Esposizione recebem nesta quinta-feira (15) as chaves da edificação. Primeiro edifício verde de Caxias do Sul e o quinto do Brasil a utilizar vidros solares na fachada, conforme as empresas responsáveis pela obra, ele tem 19 unidades residenciais em um dos bairros mais valorizados de Caxias, o Exposição.

Leia Mais Clóvis de Barros Filho é um dos destaques de evento do Simecs em Caxias do Sul

A garagem do prédio tem espera para carregador veicular, uma tendência em novos residenciais, já que os carros elétricos estão cada vez mais presentes nas ruas da cidade. A inauguração do Bosco será no dia 26 de junho.

Os diferenciais focados em sustentabilidade fizeram com o que o prédio conquistasse dois prêmios internacionais: o Rethinking The Future Awards 2020 e o The Plan Award 2020 (Mitsubishi Electric). Ele está em processo para a obtenção do Green Building Council — GBC Brasil Condomínio.

Esse último é concedido a prédios que respeitam processos ecológicos e utilizam tecnologias de ponta para economia de energia e água, além de aplicar materiais de forma eficiente e sustentável.