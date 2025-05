Cafés de origem ocupam o maior espaço no Connection Terroirs, em Gramado

Um dos especialistas presentes e apaixonado por cafés é João Vitor Alves Mingorance, que guia as degustações na Rua Coberta. Anselmo Cunha / Divulgação

Presença confirmada no dia a dia dos brasileiros, o café ocupa o maior espaço na edição 2025 do Connection Terroirs do Brasil, evento que segue até sábado (31), em Gramado. São produtos de oito regiões mineiras e de quatro paulistas, além de Rondônia, Paraná e Espírito Santo, totalizando 14 expositores, sendo oito com Indicação de Procedência (IP) e seis com Denominação de Origem (DO).

IPs e DOs são indicações geográficas que protegem e valorizam produtos com características únicas devido à região onde são produzidos.

Barista e apaixonado por café, João Vitor Alves Mingorance é um dos especialistas presentes no Connection. Ele guia as degustações na Rua Coberta e ajuda os visitantes a apreciar a bebida e descobrir novos sabores. João explica que a diferença entre esses cafés especiais e os tradicionais e extra fortes está na seleção e na torra:

– Geralmente, esses cafés (tradicionais e extra fortes) são um pouco menos selecionados. Não estou dizendo que é misturado com outras coisas mas, às vezes, tem uma semente que está um pouquinho mais passada, uma semente um pouquinho mais verde. O que se faz para tentar não deixar esses sabores negativos aparecerem no café é torrar um pouquinho mais alto. Quando falamos dos cafés gourmet e especiais, estamos falando de um café que foi mais bem selecionado na lavoura e a gente vai dar um perfil de torra um pouco mais leve para evidenciar as características sensoriais de cada café. São cafés com amargor um pouco mais baixo.

A colunista participou da degustação com cinco cafés e gostou do café da região de Garça, em São Paulo, e de Matas de Minas. O primeiro é com chocolate e encorpado, e o segundo tem notas de frutas e é fermentado.

– São cafés bem diferentes um do outro: um que é mais clássico, mais equilibrado, é um mais exótico, provando mais uma vez que não existe o melhor café, existe o café que mais se adapta e que mais traz lembranças boas para você – avalia João.

As degustações de café são oferecidas gratuitamente. É possível provar outros produtos também na Rua Coberta e na Praça Major Nicoletti até este sábado. O evento tem ainda palestras no Palácio dos Festivais.

SERVIÇO

:: Degustação guiada de cafés especiais no Connection ocorre nesta sexta (30) e sábado (31), às 15h.

:: Para participar é preciso se inscrever com os baristas na Arena de Cafés.

:: O limite é de 20 participantes por degustação.

:: A inscrição é gratuita