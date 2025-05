Boas práticas para edificações sustentáveis estarão em pauta no primeiro dia de Fiema, em Bento Gonçalves

Começa nesta terça-feira (20) a 10ª edição da Fiema Brasil, em Bento Gonçalves, e um dos destaques será o painel sobre certificações e boas práticas para edificações sustentáveis com a presença do CEO da GBC Brasil, Felipe Faria.

A GBC faz parte do Green Building, um movimento internacional hoje presente em 78 países, onde o desafio comum é acelerar a transformação da indústria da construção civil em direção à sustentabilidade, e Faria comentará a iniciativa que avança no Brasil em empreendimentos residenciais e corporativos.

As certificações são concedidas a edificações que atestam desempenhos acima do que pedem as normas técnicas relacionadas a eficiência energética e hídrica, baixa redução na geração de resíduos, tratamento, desvio de aterros, reuso, reciclagem, conforto, qualidade do ar, qualidade da água.

— Esse prédio vai durar, no mínimo, 50 anos. Apenas 15% é custo de construção, 85% é custo de operação e manutenção. Neste caso, é o incorporador que investiu em práticas ou tecnologias, equipamentos relacionados à eficiência hídrica, eficiência energética para o condomínio. É a incorporadora investindo em eficiência que será absorvida nos custos da operação. Essa possibilidade de reduzir despesas ao longo do ciclo de vida faz muita diferença no bolso de quem adquiriu esses imóveis — exemplifica, acrescentando que no caso de prédios corporativos a economia fica para a própria incorporadora que irá alugar as unidades.