Volare levará novidades em mobilidade sustentável para a Agrishow; veja mais destaques de economia

Novidades em mobilidade sustentável, com foco na descarbonização do transporte nas áreas rurais, como o Fly 10 GV, movido à GNV e Biometano, o Attack 9 Híbrido (etanol/elétrico) e o Attack 10 Rural serão destaques da Volare na 30ª edição da Agrishow 2025.

A feira, considerada a maior voltada ao agronegócio do Brasil, começa no próximo domingo (28), e segue até 2 de maio, em Ribeirão Preto, São Paulo.

A participação marca o retorno da Volare à Agrishow, que terá como tema neste ano "O Futuro do Agro de A a Z". A expectativa da organização da feira é de geração de até R$ 15 bilhões em negócios.

Café com ideias

A primeira edição do ano do Café com Ideias do Sindilojas Caxias terá como tema “Comunicação Estratégica: como impulsionar o seu negócio”. Quem irá abordar o assunto é a jornalista e especialista em marketing digital Maria Eduarda Fortuna. O encontro ocorre na sexta-feira, às 7h30min, no Auditório Integração.

O Café com Ideias é gratuito para associados do Sindilojas Caxias — com direito a duas inscrições por CNPJ. Para não associados, o valor é de R$ 45. Os participantes são convidados a contribuir com a doação de materiais de higiene ou R$ 10 para a Patna. Além disso, todos são incentivados a levar sua própria caneca para reduzir o uso de copos descartáveis.

As inscrições devem ser realizadas no site do Sindilojas Caxias.

Plataforma de investimentos

Os mais de 19 mil cooperados da Unicred Integração têm, agora, à disposição a ZIIN Investimentos, distribuidora de títulos e valores mobiliários. A plataforma amplia acesso a produtos de investimento de acordo com o perfil e os objetivos de cada cooperado.