Vinícola da Serra abre novo mercado para a Armênia com exportação de quase 10 mil espumantes

Com as vendas para a Armênia, a Garibaldi fechou o primeiro trimestre do ano com a exportação de pouco mais de 12 mil garrafas de espumante. O volume inclui as quase 2,5 mil unidades de espumantes enviados ao Chile. Para o país sul-americano, com quem a cooperativa retomou as exportações em 2023, foram vendidos os rótulos das linhas Garibaldi, Garibaldi VG e Garibaldi Vero.