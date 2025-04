Últimos dias para se inscrever no processo seletivo para Agente Local de Inovação

Atenção para a última chamada! Termina nesta terça-feira (22) o prazo para se inscrever no processo seletivo para Agente Local de Inovação (ALI). A iniciativa é do Sebrae-RS juntamente com a Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura.

São cinco vagas para orientadores com bolsa no valor de R$ 6,5 mil para atuar na metodologia Ecossistemas e mais de 38 vagas para agentes, com o valor de bolsa de R$ 5 mil. As oportunidades são para diversas regiões do Estado, inclusive Caxias do Sul.