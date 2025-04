Seis vinícolas da Serra conquistam 18 medalhas em concurso internacional na Espanha

O concurso reuniu 1.698 amostras de vinhos de 18 países e foram avaliadas por um júri formado por 90 degustadores de renome internacional, no início do mês, em Madri. Entre os jurados, a enóloga Vanessa Stefani, diretora da Associação Brasileira de Enologia (ABE). A participação de Vanessa foi parte do prêmio conquistado ao ser eleita a Enóloga do Ano de 2023 pela ABE.