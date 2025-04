Prataviera projeta aumento de 10% nas vendas de Dia das Mães

A segunda data comemorativa mais importante para o comércio deve resultar em um incremento de 10% nas vendas do Prataviera, em Caxias, relação ao mesmo período do ano passado.

Para incentivar ainda mais as compras, a campanha "Amor Todo Dia" irá premiar as mamães. A cada R$ 100 em compras nas lojas participantes, o cliente concorre a um kit na Natura – é preciso cadastrar as notas fiscais no aplicativo do shopping.