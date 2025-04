 Plataforma de soluções financeiras da Randoncorp anuncia parceria para investimento nas frentes de consórcios e seguros

A ato de assinatura do acordo com a presença de executivos das duas empresas. Alex Battistel / Divulgação

A Rands inaugura uma nova fase com um acordo que contará com o aporte de até R$ 320 milhões nas frentes de consórcio e de seguros. A plataforma de soluções financeiras e serviços da Randoncorp fechou nesta semana uma parceria com o Patria Investimentos, por meio dos fundos de High Growth KMP Growth Capital Fund II e Patria High Growth KMP Coinvestimento I.

O contrato prevê a constituição de uma empresa controladora dessas duas operações. Os fundos do Patria poderão deter até 20% de participação no capital e a Randoncorp seguirá com a participação restante de, ao menos, 80%. A assinatura foi na segunda-feira (7), em Caxias do Sul, e a operação segue para aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central do Brasil (Bacen).

Esta é a primeira vez que a Rands realiza este tipo de operação. É também o primeiro movimento relevante da nova vertical High Growth do Patria, lançada oficialmente em março. Com a injeção de recursos dos fundos do Patria, a Rands poderá acelerar as soluções de consórcios e seguros. O objetivo é diversificar a carteira ativa de créditos de consórcios em alinhamento à estratégia da Randoncorp.

