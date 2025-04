Nova temporada enogastronômica de vinícola de Flores da Cunha celebra o outono

Depois do sucesso do Veredas, menu de verão, a vinícola Madre Terra anuncia o Travessias, um cardápio para celebrar o outono. A nova temporada enogastronômica começa no próximo sábado (12) e terá, no total, cinco sábados com almoços harmonizados em meio a natureza no interior de Flores da Cunha: a experiência se repete nos dias 19 e 26 de abril e 3 e 10 de maio.