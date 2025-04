Marcopolo fecha primeiro trimestre com receita de R$ 1,7 bilhão

A Marcopolo fechou o primeiro trimestre com produção total de 3.294 unidades. O volume representa um crescimento de 1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Do total, 2.748 unidades foram feitas no Brasil e 546 no Exterior. A receita líquida foi de R$ 1,7 bilhão — incremento de 1,3% em relação aos três primeiros meses de 2024.