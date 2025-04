Marca de lubrificantes do Grupo Argenta lança novos produtos e projeta alcançar R$ 30 milhões em investimentos até o fim do ano

A Aiva Lubrificantes, empresa do grupo Argenta, lançou cinco novos produtos da linha Protector voltados aos setores automotivo, agrícola e industrial. Ela deve representar cerca de 25% do faturamento neste ano. Com a novidade, o plano da empresa é atender em grande parte o Sul do Brasil e o mercado da América Latina e chegar a 50% de faturamento.