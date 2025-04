Marca de chocolates de Gramado lança novos sabores e deve produzir cerca de 300 mil ovos e coelhos nesta Páscoa

Uma das marcas de chocolate artesanal mais tradicionais da Serra, a Florybal programa produzir cerca de 300 mil unidades entre ovos e coelhos nesta Páscoa. Uma das grandes apostas é a linha de ovos recheados e o primeiro destaque é o Cookies and Cream, feito com creme de leitinho e pedaços de cookies de baunilha.

A fábrica tem ainda outras três novidades: o Florymaltine, ovo recheado com creme de chocolate e pedaços de malte crocante; o Pistachio Cream, com creme de pistache (grande sensação do momento); e uma linha 70%, com ovo saborizado com laranja.