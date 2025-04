Marca de cachorro-quente de Carlos Barbosa quer expandir franquias   

Fundador da Papa’s Hot Dog, Rodrigo Fiorotti Milani. Agência Dime Digital / Divulgação

Há 13 anos no mercado da Serra, a Papa’s Hot Dog, lanchonete de Carlos Barbosa, irá participar pela primeira vez da Feira da Franquia, em Porto Alegre. A marca busca, com a presença no evento, expandir ainda mais a presença no mercado.

A empresa já tem três unidades, sendo duas em Barbosa, incluindo a franqueadora responsável pela capacitação e distribuição de produtos para a rede, e uma em Garibaldi. Até o final do mês, a Papa’s inaugura uma operação no centro de Farroupilha.

Juntas, as unidades em funcionamento vendem cerca de 1,8 mil lanches por semana e atendem em torno de 600 clientes no mesmo período.

— Estou confiante de trazer bons frutos para o negócio. É uma oportunidade de conseguir potenciais novos franqueados qualificados em alto volume, criar autoridade no setor de fast-food e posicionamento como franquia, além de consolidar a imagem da nossa empresa como franqueadora de sucesso — destaca o fundador da Papa’s Hot Dog, Rodrigo Fiorotti Milani.

O empreendimento surgiu no ano de 2012 e os lanches eram preparados em um ônibus no centro de Carlos Barbosa. Hoje, a Papa’s tem em um prédio de 200 metros quadrados, com local para treinamento e cozinha industrial para o preparo dos produtos utilizados nas lanchonetes.

A terceira edição da Feira da Franquia ocorre de sexta a domingo no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre. No ano passado, o evento precisou ser adiado por causa da enchente.

