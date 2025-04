Lançado na pandemia, residencial de R$ 23 milhões em Gramado será entregue nesta sexta-feira com todas as unidades vendidas

Residencial São Marcos fica no bairro Carniel. Gabriel Bohrer / Divulgação

O primeiro projeto da incorporadora Pratum, de Gramado, será entregue nesta sexta-feira (4). O Residencial São Marcos fica no bairro Carniel e tem valor de R$ 23 milhões. A área total é de 3.593 metros quadrados e conta com apartamentos de um dormitório e 38 metros quadrados, apartamentos com uma suíte de 58 metros quadrados e apartamentos com duas suítes e 65 metros quadrados.

Leia Mais A importância da família na jornada empreendedora

A finalização do empreendimento com todas as 43 unidades vendidas — sendo 39 apartamentos e quatro salas comerciais — representa uma importante conquista para a empresa que lançou o residencial durante a crise sanitária de covid-19.

— Este sucesso de vendas, mesmo com o cenário adverso de uma pandemia, e também a enchente de 2024, se explica pela credibilidade e confiança que temos junto aos clientes, que acreditaram na proposta desde o início e tornaram possível concretizar o empreendimento — diz o sócio-diretor da Pratum, Luiz Alberto Bazzan Oaigen.

O projeto é assinado pelo arquiteto Jayro Amorim Chaves Jr e pela Construtora LA Gramado.