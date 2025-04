Gramado é um dos destinos mais procurados para o feriadão do Dia do Trabalhador em site de buscas 

Se a quantidade de buscas no Booking refletir em reservas, a rede hoteleira de Gramado deve ter excelente ocupação neste feriadão do Dia do Trabalhador. A cidade da Região das Hortênsias é o quarto destino mais procurado pelos brasileiros para a data no Booking.com Houve, inclusive, aumento de 64% na busca por Gramado em relação ao ano passado.