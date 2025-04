Franquia de escola em Bento Gonçalves, que passou de 30 para quase 500 alunos em cinco anos, amplia estrutura 

A Impulso Bento, franquia da Caminho Rede de Ensino, ganhou um novo prédio com 2.295 metros quadrados de área construída. O espaço conta com ginásio, arquibancada, duas quadrinhas esportivas, área de lazer e cantina, quatro salas de aula e uma área livre coberta. A ampliação recebeu investimento de R$ 7 milhões.

A escola abriu as portas em 2020, com 30 alunos divididos entre as séries do 1º, 2º e 5º ano. Em 2022, a unidade atendeu a cerca de 180 alunos; em 2023, 300; em 2024, 400; e agora, em 2025, são 478 alunos, sendo 197 no turno inverso.