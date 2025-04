Fabricante de Caxias do Sul fornece vans 100% elétricas para empresa de suprimentos corporativos

Os veículos irão rodar nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. A BR Supply é referência nacional na gestão e fornecimento de suprimentos corporativos como itens de escritório, limpeza e EPIs.

No final de março, a Arrow anunciou parceria com os Correios para um projeto-piloto de uso de veículos de grande porte em algumas regiões do país. A iniciativa começa com um modelo 100% elétrico Arrow One, em São Paulo.