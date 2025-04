Empresárias do setor automotivo inauguram franquia da Escola do Mecânico em Caxias do Sul 

Caxias do Sul ganha nesta terça-feira (15) a primeira unidade da franquia Escola do Mecânico na Serra. Com as empresárias Franciele Calgaro Amaral e Milene Montemesso Cunico no comando, a escola funcionará na Rua Mimo-de-Vênus, 199, no bairro Cinquentenário. Essa é a primeira franquia no Rio Grande do Sul com liderança feminina.