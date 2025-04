Empresa pioneira na fabricação de componentes para motores em Caxias investe R$ 50 milhões em ampliação e novos maquinários

A previsão otimista é resultado de um ciclo de expansão, iniciado há cinco anos, e que culmina com investimento de R$ 50 milhões na ampliação de 3 mil metros quadrados do parque fabril no bairro Pioneiro, totalizando mais de 20 mil metros quadrados de área total construída. A primeira fase já foi concluída e a segunda, de mais de 2 mil metros, será finalizada até o final do ano.

Conforme a direção da empresa, o investimento se justifica pela força do modal rodoviário que representa 85% do transporte de cargas no país e pelo contexto econômico de juros altos para investimentos e incertezas no cenário internacional, o que faz com que os transportadores optem por ficar por mais tempo com caminhões e caminhonetes — e que exigem manutenção.