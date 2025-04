Empresa de Nova Prata lança sistema que reduz odor e emissão de gases em reservatórios de dejetos 

Cada placa tem 23 centímetros de largura e oito de espessura. Gilmar Cappellari / Divulgação

A cobertura flutuante feita com plástico reciclável pela Ser Brasil, empresa de Nova Prata, será lançada nesta quarta-feira (9), durante o Momento Startups de Biogás — de Olho no Futuro do Setor, parte da programação do 7º Fórum Brasileiro de Biogás e Biometano. O evento começa nesta terça-feira (8) em Bento Gonçalves.

O sistema pode ser utilizado em reservatórios de dejetos de suínos e de bovinos leiteiro para reduzir o odor e a emissão de gases. Além disso, há um ganho potencial nos dejetos como fertilizantes. Em formato hexagonal — o que facilita o encaixe —, cada placa tem 23 centímetros de largura e oito de espessura.

— Nosso projeto das placas nos aproximou da Embrapa, que tinha demanda para usinas de biogás. Há dois anos, nos inscrevemos no edital do Inova Embrapa e começamos a desenvolver as coberturas flutuantes para lagoas de dejetos. O produto já existe na Europa, mas nós "tropicalizamos", adaptamos à realidade brasileira — explica Gilmar Cappellari, da Ser Brasil.

Além da Embrapa Suínos e Aves, de Concórdia (SC), o projeto tem a parceria do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do RS e do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado de Santa Catarina. Cappellari busca parceiros para produção em grande escala.

Leia Mais Como é se hospedar em um spa médico em Gramado

A Ser Brasil Madeiras Ecológicas está há 10 anos no mercado e tem como principal matéria-prima o plástico que não tem destino, aquele mais difícil de ser vendido, como embalagens coloridas e com laminado por dentro. A empresa produz itens para a suinocultura, construção civil e indústria moveleira.

Gilmar Cappellari / Divulgação

Outras soluções

Outras três empresas participam do Momento Startups de Biogás: Ígnea Biogás, de Joinville (SC), que oferece soluções para resíduos e desenvolve o projeto Cerveja 360º; Forza Composites, startup de base tecnológica para o desenvolvimento de materiais compósitos, localizada em São José dos Campos (SP); e Solarbios Energias Renováveis, de Passo Fundo (RS), que desenvolve o projeto Reengenharia de eletrolisador para sistema MEC de produção de hidrogênio verde a partir de efluentes das plantas de biogás.