Empresa chinesa irá produzir caminhões em montadora de Caxias do Sul e fornecerá para toda a América Latina

Zattera lembra que a Agrale já fabricou caminhões para a empresa há alguns anos, em 2016, quando o Luiz Carlos Mendonça de Barros era presidente do Conselho da Foton Aumark do Brasil. Com o novo acordo, agora, a Agrale fornecerá para toda a América Latina.

O primeiro veículo foi entregue para a Foton Motor do Brasil, empresa controlada da Beiqi Foton Motor CO. LTD., e Foton International Trade C., LTD. de Pequim, ainda em fevereiro de 2025. A Agrale Montadora, subsidiária da Agrale S.A, é especialista na prestação de serviços de montagem para a indústria de caminhões e chassis para ônibus.