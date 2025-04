Em três anos de projeto da Apex liderado pela Microempa, empresas gaúchas exportaram mais de R$ 140 milhões

Das 157 empresas gaúchas participantes do Peiex (Programa de Qualificação para Exportação) entre 2021 e 2024, 33 fecharam negócios internacionais. Elas somaram R$ 147 milhões em exportações no período. Liderada no Rio Grande do Sul pela Microempa, a iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) capacitou micro e pequenas empresas de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Erechim.

— Foi um projeto com muito êxito, ficamos felizes em ter participado. Fomos a primeira entidade a coordenar esse projeto, porque até então era um projeto só coordenado por universidades. Fechamos o projeto com 157 empresas sendo que o projeto inicial era capacitar 125 empresas — comemora Tiago Fernando de Azevedo, presidente da Microempa.

Entre os produtos exportados, máquinas e equipamentos do setor metalmecânico, móveis, madeira, alimentos, bebidas, plásticos, papéis, cosméticos, utilidades domésticas, artesanato, artefatos de couro, brinquedos, joias, sucata, flores, instrumentos musicais, tintas e espetos.

Esses e outros artigos foram enviados para 34 países:

África do Sul Alemanha Angola Argentina Austrália Bangladesh Bolívia Canadá Chile Cingapura China Chipre Colômbia Costa Rica El Salvador Espanha Estados Unidos Equador Índia Itália Japão Nicarágua Nova Zelândia Panamá Paquistão Paraguai Peru Portugal Reino Unido República Dominicana Rússia Suíça Uruguai Venezuela

A Microempa quer seguir fomentando as exportações com o Microex, núcleo de negócios internacionais da entidade — que conta com 20 empresas — e com a delegacia do Exporta RS, programa do governo do Estado que busca ampliar e consolidar a participação no mercado internacional.

— O objetivo é trabalhar esse núcleo muito forte. Também estamos com o desenho de um projeto para criar uma espécie de consórcio, trazendo parceiras com poder público, iniciativa privada e universidades para dar sequência nesse projeto (do Peiex) que foi fantástico — acrescenta Tiago.