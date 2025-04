Em recuperação após acidente, empresário caxiense reposiciona restaurante e planeja filial e indústria da marca

O empresário do ramo da gastronomia Vinícius Canello é o entrevistado do 78º episódio do podcast Caixa-Forte. Ele é proprietário do restaurante Kanerro, o antigo Taiyo. Vinícius conta neste episódio os motivos da mudança de nome do estabelecimento: valorização da família e homenagem à mãe dele, Naura, 81 anos.