"Duvido que contratariam o Trump para a empresa de vocês", diz José Galló, ex-CEO das Lojas Renner, em evento na CIC de Caxias do Sul

Com experiência de 32 anos nas Lojas Renner, o empresário caxiense José Galló compartilhou nesta terça-feira (8) sua história empreendedora durante a reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul. Falou de lições aprendidas ao longo da jornada e citou o momento complexo vivido no mundo com as medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos. Na semana passada, Donald Trump anunciou a aplicação de tarifas a produtos de diversos países. Para o Brasil, a alíquota é de 10%.

— Duvido que vocês contratariam o Trump para a empresa de vocês — disse aos empresários durante a palestra.

Na coletiva de imprensa logo após o evento, Galló detalhou o tema. Ele acredita que alguns países irão ganhar com o tarifaço assim como outros irão perder. No caso do Brasil, o agronegócio provavelmente irá transitar bem, mas o setor industrial e o varejo podem enfrentar dificuldades.

— Se mantiver esse bloqueio tão forte com a China, com Bangladesh, com outros países, esse pessoal não vai desativar as suas empresas. Esse pessoal vai querer colocar em algum outro lugar. Onde vai colocar? Certamente, o mundo vai ser invadido para produção desses países. Setenta por cento da Nike está na China, em Bangladesh, na Indonésia. A tarifa média é ao redor de 45%. Como esse pessoal vai colocar os produtos nos Estados Unidos? O que essas fábricas vão fazer? — questiona.

Além da questão econômica, Galló atentou para a geopolítica afetada com as ações de Trump:

— Poxa, o Trump está brigando com o Canadá, que é um país irmão. Está brigando com a União Europeia. Estados Unidos e Europa sempre estiveram juntos em guerras, em defesa da democracia. Ele está se indispondo com Japão, com Coreia do Sul. Ninguém imaginou que a ousadia, que a doidice dele chegasse nesse ponto.

Para a China, a taxação será de 34%, e para a União Europeia, 20%. Camboja, com 49%, e Madagascar, com 47%, lideram.

