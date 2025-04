Das mais de 200 marcas confirmadas na Fimma até agora, 37% não estavam na edição anterior em Bento Gonçalves

Com mais de 200 marcas confirmadas para o evento de agosto, 37% são novas, ou seja, não participaram da edição anterior. A venda de espaços está na reta final, com 85% da área já reservada.

Realizada desde 1993 pela Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), a Fimma 2025 ocorrerá de 4 a 7 de agosto, das 10h às 19h, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Nas duas últimas edições, ocorreu em conjunto com a Movelsul Brasil (feira de móveis realizada pelo Sindmóveis).