Com profissionais da Serra como sócias, plataforma conecta pacientes e médicos a estudos clínicos

Fernando Arbache, sócio da Let me trial. Let me trial / Divulgação

Dedicada a aproximar médicos, pacientes e centros de pesquisa por meio da conexão com estudos clínicos ativos no Brasil, a Let me trial ("Deixe-me testar", em português) acaba de ser lançada por um grupo de profissionais, incluindo médicos da Serra, como a hematologista Maria Carolina Buj e a nefrologista Roberta Pozza, ambas de Bento Gonçalves.

Com a ferramenta, médicos podem buscar estudos clínicos em andamento com o consentimento do paciente e realiza o direcionamento ao centro de pesquisa mais próximo. Pacientes também podem manifestar interesse diretamente pela plataforma. Com o suporte da equipe da Let me trial, são orientados e direcionados de acordo com o perfil clínico.

— Ela nasce de uma necessidade dos pacientes que não têm acesso a tratamentos. Com esse instrumento, o paciente pode encontrar um estudo e entrar nele como voluntário e receber o tratamento sem custos. É uma esperança para o paciente — destaca Giovani Gadonski, nefrologista de Porto Alegre e um dos sócios da Let me trial.

Sete pacientes já foram beneficiados pela iniciativa quando ela ainda era feita de forma manual. Agora, a plataforma está totalmente automatizada, o que irá garantir maior agilidade na busca de estudos clínicos. Gadonski estima uma economia de 94% para os planos que aderirem ao projeto.

A Let me trial já tem como clientes a Unimed Serra e a Unimed Vale do Caí. A ideia é implantar a ferramenta no Sistema Único de Saúde.