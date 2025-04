Caxias do Sul terá festival de balonismo e "mini Lollapalooza" no segundo semestre 

O Parque de Eventos da Festa da Uva irá sediar em agosto um festival de balonismo. Será nos dias 1, 2 e 3 e 8, 9 e 10. Os balões não irão voar, mas haverá simulação de voo. A novidade foi anunciada pelo presidente da empresa Festa da Uva SA, Milton Corlatti, durante evento para a imprensa na Réplica de Caxias do Sul nos Pavilhões — jornalistas fizeram uma visita guiada na noite desta sexta-feira (11) para conhecer os atrativos do espaço.

Corlatti também contou que no dia 1º de novembro será realizado um festival de música que ele chamou de "mini Lollapalooza". O evento é organizado por uma empresa do Paraná e contará com palcos no pórtico, na alameda e no Pavilhão 2. Conforme Corlatti, nove shows estão confirmados até agora, mas ele não informou quais são.