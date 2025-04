Casa onde viveu o empresário Adelino Colombo, em Farroupilha, será transformada em centro empresarial

A família ofereceu a casa para a entidade que estava em busca de uma nova sede. Com a parceria, a CICs fará a gestão da estrutura que ainda conta com mobílias e peças completas, como cozinha, por exemplo. Seu Adelino foi um dos fundadores da CICs, em outubro de 1986, e o primeiro presidente.

A casa, localizada na Rua João Nervo em uma área total de 6,5 mil metros quadrados no centro de Farroupilha, terá ainda uma cafeteria para atender as entidades e os visitantes. A previsão é de que o centro empresarial comece a operar no endereço no início de junho.