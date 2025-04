"Bar de sucos" de Santa Catarina chega a Caxias do Sul; é a primeira franquia da marca no RS

Primeira rede de juice bar do Brasil, a Juistreet inaugura nesta quinta-feira (24) a primeira franquia gaúcha e a cidade a escolhida para a expansão é Caxias do Sul. Criada em 2013 em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, a marca oferece bebidas naturais e alimentação equilibrada nos formatos take away (retirada) e telentrega.