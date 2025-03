Wines of Brazil busca boas vendas na Alemanha; em 2024, vinícolas brasileiras participantes registraram 681 mil dólares em negócios

Estande Wines of Brazil na edição de 2024 da feira ProWein Düsseldorf Rafael Romagna / Divulgação

Falta menos de uma semana para a ProWein Düsseldorf, maior feira mundial do setor vitivinícola, e o Brasil estará mais uma vez presente. O evento na Alemanha deu ótimos resultados no ano passado e gera boas expectativas para essa edição.

Em 2024, as vinícolas brasileiras participantes por meio do Wines of Brazil registraram 681 mil dólares em negócios fechados durante a feira e projetaram um faturamento de 1,46 milhão de dólares nos 12 meses seguintes.

Durante os três dias, entre 16 e 18 de março, oito vinícolas irão expor seus produtos. São elas: Barbara Eliodora, Casa Pedrucci, Casa Valduga, Garibaldi, Miolo, Pizzato, Ponto Nero e Salton.

Além disso, haverá degustação orientada dentro do estande com um sommelier especializado e masterclass com sete produtos selecionados, abordando conceitos como indicações geográficas, denominação de origem e a qualidade dos espumantes brasileiros, reconhecidos como carro-chefe da produção nacional.

