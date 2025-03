Metro quadrado de imóveis novos em Gramado é mais caro do que em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba; saiba o valor

Rafael Cavalli / Prefeitura de Gramado

O tíquete médio dos imóveis novos em Gramado é de cerca de R$ 1,5 milhão e o metro quadrado custa, em média, R$ 18.914. É o que aponta uma pesquisa encomendada pela Planta — Entidade Para o Desenvolvimento Imobiliário Sustentável da Serra Gaúcha — em parceria com o Sinduscon-RS. O levantamento é referentente aos empreendimentos lançados em 2024 e abrange imóveis vendidos na planta em Gramado e Canela no ano passado.

Leia Mais Marcopolo exporta primeiro micro-ônibus Volare produzido no Espírito Santo

Realizado pela Brain, empresa paranaense de Inteligência Estratégica, o estudo será apresentado nesta quarta-feira (19) e a coluna adianta o resultado com exclusividade. Os dados mostram que o preço do metro quadrado de Gramado é maior, em média, que o das três capitais do Sul do país. Segundo a Brain, o metro quadrado de Florianópolis é de R$ 16.943,00; o de Porto Alegre é R$ 14.344,00; e o de Curitiba, R$ 13.664,00. Já o de Canela ficou em R$ 13.953,00.

Para o presidente da Planta, Bernardo Tomazelli, a informação mais impactante da pesquisa é que o valor do metro quadrado de Gramado é hoje maior do que o de importantes capitais brasileiras.

— Vale lembrar que todos os setores da economia do Rio Grande do Sul foram imensamente impactados pelas consequências da enchente no primeiro semestre de 2024. Mesmo assim, o setor imobiliário da Serra mostrou resiliência e força para encerrar 2024 bem e iniciar o ano de 2025 em alta — acrescenta Tomazelli.

Leia Mais Encontro da CDL Jovem Caxias aborda o poder da voz feminina na construção de marcas de sucesso

De acordo com o sócio-consultor da Brain, Guilherme Werner, os resultados do estudo mostram uma performance em recomposição de preços e em volumes de vendas. A redução do estoque, segundo ele, aponta também para uma possibilidade maior de pressão em preço e de valorização em 2025.

Além dos números da pesquisa, o valor de ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) arrecadado em Gramado e Canela em 2024 foi, conforme a Planta, de R$ 50 milhões, o que gerou um VGV (valor geral de vendas) de mais de R$ 2,2 bilhões no ano passado.

Destaques da pesquisa

80% dos imóveis que estão à venda em Gramado tem valor entre R$ 700 mil e R$ 2 milhões.

Os imóveis de superluxo têm valor, em média, de R$ 7 milhões.

Gramado possui imóveis com metro quadrado que chegam a custar R$ 37.143.

A oferta de imóveis de luxo e superluxo em Gramado chega a 12,5% do total da demanda.

Os números do último trimestre de 2024 apontam que, na comparação com o terceiro trimestre, as vendas do mercado em Gramado tiveram um crescimento de 10%.

A oferta é de 1.774 imóveis à venda em Gramado e 1.051 em Canela.

Leia Mais Roteiro gastronômico de Galópolis ganha mais uma opção com abertura de pizzaria

Lançamento

O estudo será apresentado nesta quarta, às 19h30min, no Grande Hotel Canela. O evento contará com palestra de Alessandra Sehn (Sinduscon-RS), Arthur Müller Fiedler e Cleiton Cristiano Rodrigues Branco (Sicredi) e Renato Braga Coelho Neto (Gerdau). Eles irão abordar o tema O que esperar do mercado imobiliário em 2025? Inscrições: gzh.digital/mercadoimobiliario