Sob nova direção, loja de vinhos em Caxias do Sul foca em rótulos diferenciados

O desejo da enóloga Jéssica Cavalheiro de ter uma loja de vinhos virou realidade e está completando quase quatro meses em Caxias do Sul. À frente da Cave Empório de Vinhos desde o final do ano passado, ela tem focado em rótulos diferenciados e também em preços acessíveis com o intuito de democratizar o consumo.

— O mundo do vinho é vasto demais para ficarmos presos aos mesmos rótulos. Queremos mostrar às pessoas que o vinho pode estar presente em todos os momentos da vida — diz, acrescentando que cerca de 80% dos vinhos disponíveis na loja são importados.

A Cave também tem como diferenciais a confraria, com reuniões mensais que reúnem entre 12 e 16 pessoas; a curadoria de vinhos, com dicas e orientações aos clientes; o programa de fidelidade; e as parcerias estratégicas com empresas e instituições locais.

A loja oferece, além dos vinhos e espumantes, cestas com itens variados. No Natal passado, foram vendidas aproximadamente 700 unidades.

Jéssica tem planos futuros de uma linha própria de vinhos. Antes, quer consolidar a loja.

Da água para o vinho

Jéssica tem uma história interessante. Antes de se tornar enóloga, foi técnica em enfermagem e cursou Farmácia. Quando faltava um ano para concluir a graduação, trocou para Enologia. Formou-se no campus de Bento Gonçalves do Instituto Federal de Educação do RS.

Trabalha desde 2015 na área e passou por duas vinícolas da região e por uma rede de supermercados, além de ter sido representante de uma empresa francesa. No ano passado, recebeu proposta para comprar a Cave Empório de Vinhos, loja que já estava há cerca de três anos no mercado. Aceitou o desafio e uniu o amor ao vinho ao desejo de empreender.

Para administrar o negócio, conta com a irmã Gislaine Cavalheiro como gerente da loja.