Sicredi Pioneira recebe inscrições para bolsas de estudos para técnico em agropecuária

Jovens interessados em cursar técnico em agropecuária com bolsa de estudos precisam correr. As inscrições para o programa oferecido pela Sicredi Pioneira terminam na sexta-feira (28). Para participar, é preciso ser associado ou filho de associado (até 31 de dezembro de 2024) e estar em dia com as obrigações.

São três tipos de bolsa: mensalidade, com pagamento de 50% — até R$ 345 mensais — para bolsistas vinculados a instituições de ensino privadas; manutenção, com auxílio para custear 50% das despesas fixas de bolsistas vinculados a instituições de ensino públicas; e social, com bolsa de estudos integral para estudante com inscrição regular no Cadastro Único do Governo Federal.